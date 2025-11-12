Хотел сделать красивое фото с хищником и поплатился: Два белых медведя растерзали работника арктической станции

Семья мужчины сильно переживала, что его хобби опасно. Однако сам Бест убеждал их, что снимает хищников с большого расстояния. 8 августа 2024 года он отправился на улицу, чтобы сделать очередной снимок медведя. Но хищников оказалось два, один из них прятался за углом.