Хотел сделать красивое фото с хищником и поплатился: Два белых медведя растерзали работника арктической станции

В Канаде белые медведи растерзали мужчину, вышедшего снять их на камеру.

Источник: Комсомольская правда

На Канадском Арктическом архипелаге работник станции вышел к двум белым медведям, чтобы снять их на камеру. В итоге хищники напали на него и растерзали. Об этом сообщает CityNews со ссылкой на The Canadian Press.

Жертвой медведей стал 34-летний Кристофер Бест. В свободное от работы на полярной станции время Бесту нравилось наблюдать за животными. Он частенько их фотографировал и публиковал все снимки в своих соцсетях.

Семья мужчины сильно переживала, что его хобби опасно. Однако сам Бест убеждал их, что снимает хищников с большого расстояния. 8 августа 2024 года он отправился на улицу, чтобы сделать очередной снимок медведя. Но хищников оказалось два, один из них прятался за углом.

Зверь сразу же напал на мужчину, а затем к нападению присоединился и второй медведь. Бест скончался на месте.

Ранее стало известно, что на севере Японии участились случаи нападения бурых медведей на людей. По этой причине местные власти были вынуждены привлечь силы самообороны для решения острой проблемы.