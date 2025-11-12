В подмосковной деревне Мисирево до конца года построят медпункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Мисирево городского округа Клин планируют завершить до конца 2025 года. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На площадке ведется устройство инженерных сетей, поставка инженерного оборудования, чистовая отделка помещений. На прилегающей территории ведется планировка, устройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.
Фельдшерско-акушерский пункт возведен уже на 60%. Общая площадь одноэтажного здания составит 200 кв. метров. В медпункте обустроят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, палату для пребывания пациентов и помещение для персонала. ФАП сможет принимать 36 пациентов в смену.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.