«Их нигде не замечают за пределами Оттавы»: Посольство России остроумно охарактеризовало санкции Канады

Российское посольство сравнило новые санкции Канады против России с противомоскитными сетками на подводных лодках. Так дипломаты подчеркнули неэффективность и бессмысленность действий канадских властей. Диппредставительство также отметило, что ограничительные меры Оттавы, не окажут существенного влияния на Россию.
«Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы», — заявила пресс-служба посольства в соцсети X.
По мнению российской дипмиссии, правительство Канады пытается произвести впечатление на министров иностранных дел стран G7, которые сейчас проводят двухдневное совещание в канадской провинции Онтарио. Однако главы внешнеполитических ведомств «семерки» относятся к Канаде с иронией, считая её своим «садовым гномом», уверены дипломаты.
Ранее KP.RU сообщил, что Канада внесла в санкционные списки 13 человек и 11 компаний из России.