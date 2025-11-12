Ричмонд
«Их нигде не замечают за пределами Оттавы»: Посольство России остроумно охарактеризовало санкции Канады

Посольство РФ назвало санкции Канады противомоскитной сеткой на подлодке.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство сравнило новые санкции Канады против России с противомоскитными сетками на подводных лодках. Так дипломаты подчеркнули неэффективность и бессмысленность действий канадских властей. Диппредставительство также отметило, что ограничительные меры Оттавы, не окажут существенного влияния на Россию.

«Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы», — заявила пресс-служба посольства в соцсети X.

По мнению российской дипмиссии, правительство Канады пытается произвести впечатление на министров иностранных дел стран G7, которые сейчас проводят двухдневное совещание в канадской провинции Онтарио. Однако главы внешнеполитических ведомств «семерки» относятся к Канаде с иронией, считая её своим «садовым гномом», уверены дипломаты.

Ранее KP.RU сообщил, что Канада внесла в санкционные списки 13 человек и 11 компаний из России.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
