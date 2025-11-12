«Их нигде не замечают за пределами Оттавы»: Посольство России остроумно охарактеризовало санкции Канады

«Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы», — заявила пресс-служба посольства в соцсети X.