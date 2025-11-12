Ричмонд
Домовые чаты в Max появятся во всех многоквартирных домах РФ

Домовой чат в мессенджере Max будет создан для каждого многоквартирного дома в России в период до конца текущего года, информацию переместят для удобства жильцов из Telegram и Whatsapp. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Источник: Life.ru

«Серьёзная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него всё то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», — пояснил он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подтвердил, что активно использует российский мессенджер Max. Он отметил, что платформа предоставляет все необходимые коммуникационные возможности. Max является российской цифровой платформой, которая включает мессенджер с функционалом для аудио- и видеозвонков, чатов, денежных переводов и обмена файлами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

