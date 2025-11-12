Онищенко рассказал, как уберечься от респираторно-синцитиального вируса

«Поэтому каждому из нас нужно соблюдать все обычные требования: одеваться по сезону, нормально питаться, привиться от гриппа — еще не поздно. Если появились симптомы заболевания, не геройствовать, а обратиться за помощью в поликлинику. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. То есть в зоне риска, прежде всего, пожилое население и, конечно, о детях не надо забывать», — сказал Онищенко.