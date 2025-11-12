Онищенко рассказал, как уберечься от респираторно-синцитиального вируса

На фоне распространения информации о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ) и о том, что он может быть так же опасен, как грипп и COVID-19, бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не паниковать и соблюдать обычные меры предосторожности от врачей по ОРВИ и гриппу.
Онищенко акцентировал, что в РСВ ничего нового нет, и он всегда находился в воздухе, однако добавил, что в некоторых случаях этот вид вируса может быть более агрессивным с точки зрения температурных явлений и интоксикации.
«Поэтому каждому из нас нужно соблюдать все обычные требования: одеваться по сезону, нормально питаться, привиться от гриппа — еще не поздно. Если появились симптомы заболевания, не геройствовать, а обратиться за помощью в поликлинику. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. То есть в зоне риска, прежде всего, пожилое население и, конечно, о детях не надо забывать», — сказал Онищенко.
Собеседник издания также выразил уверенность, что доминировать РСВ в линейке тех 200 вирусов и микробов, которые определяют подъем заболеваемости в осенне-зимний период, не будет.
Ранее в пресс-службе Сингапурской больницы общего профиля сообщили, что респираторно-синцитиальный вирус может быть так же опасен, как грипп и коронавирус.
Напомним, Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России нового вируса, уточнив, что называемый в СМИ таковым респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо изучен и является сезонным.
Как сообщалось, Онищенко дал советы, как не подхватить вирус в сезон подъема гриппа и ОРВИ.