Стали известны тестовые баллы незачисленной в школу русской девочки из Латвии

По словам матери Оли, ее дочь не зачислили в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка. При этом перед тестированием школьница в течение нескольких недель занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет языком. По словам Виктории, девочка очень переживает из-за того, что не может учиться.