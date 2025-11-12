Стали известны тестовые баллы незачисленной в школу русской девочки из Латвии

Переехавшая с семьей из Латвии в Россию восьмилетняя девочка Ольга, которую не приняли в московскую школу, набрала 18 баллов из 20 возможных при сдаче теста на знание русского языка. Об этом в среду, 12 ноября, рассказала ее мать Виктория.
— Вообще не понимаю, что происходит! По какой-то непонятной причине русскоговорящего ребенка, который к тому же сдал официальный тест практически идеально, не захотели допускать к учебе и отказали! Только благодаря вам мы чего-то добились! — подчеркнула женщина.
Она добавила, что 12 ноября ей снова позвонила сотрудница департамента образования Москвы, сверила все данные и сказала ждать ответа от школы насчет наличия мест в классах. При этом девочка пропускает учебу уже третий месяц, передает агентство Регнум.
По словам матери Оли, ее дочь не зачислили в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка. При этом перед тестированием школьница в течение нескольких недель занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет языком. По словам Виктории, девочка очень переживает из-за того, что не может учиться.