Ученые нашли простой способ выявить первые признаки деменции

Исследователи из центра Baycrest, а также Торонтского и Йоркского университетов выяснили, что особенности речи в повседневной жизни могут многое рассказать о состоянии мозга. В ходе исследования было установлено, что частота пауз, использование слов-паразитов («э-э», «ну») и трудности с поиском слов имеют прямую связь с работой исполнительных функций — когнитивных процессов, отвечающих за память, планирование и гибкость мышления. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR).