Ученые нашли простой способ выявить первые признаки деменции

Исследователи из центра Baycrest, а также Торонтского и Йоркского университетов выяснили, что особенности речи в повседневной жизни могут многое рассказать о состоянии мозга. В ходе исследования было установлено, что частота пауз, использование слов-паразитов («э-э», «ну») и трудности с поиском слов имеют прямую связь с работой исполнительных функций — когнитивных процессов, отвечающих за память, планирование и гибкость мышления. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR).
В эксперименте участникам предлагали описать сложные изображения своими словами и пройти стандартные когнитивные тесты. Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа множества характеристик речи — от пауз и темпа до частоты употребления междометий. Эти параметры позволили точно предсказать результаты когнитивных тестов, учитывая возраст, пол и уровень образования участников.
Исполнительные функции со временем ухудшаются и часто нарушаются на ранних стадиях деменции. Однако их сложно отслеживать с помощью традиционных тестов, так как они требуют времени и могут зависеть от «эффекта тренировки», когда результаты улучшаются из-за привычки к заданиям.
Анализ естественной речи, напротив, предоставляет возможность оценивать когнитивное состояние в комфортной обстановке, без стресса и временных ограничений. Такие методы можно применять регулярно и незаметно для человека, что делает их потенциально отличным инструментом для ранней диагностики когнитивных нарушений.
Ученые отметили, что дальнейшие долгосрочные исследования, в которых будет анализироваться речь одних и тех же людей на протяжении многих лет, помогут лучше различать нормальное старение и первые признаки нейродегенерации. В будущем сочетание анализа речи с другими биомаркерами может сделать диагностику когнитивных нарушений более доступной и точной, говорится в материале.
Также недавнее исследование показало, что пожилые люди, которые умеют пользоваться интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и не страдают от депрессии. Почему гаджеты положительно влияют на функции мозга пожилых людей и как убедить возрастных родственников научиться ими пользоваться — выясняла «Вечерняя Москва».