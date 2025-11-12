В Ялте задержали заммэра города

Ранее Life.ru сообщал, что директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. Как сообщается, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Данная норма закона наказывает за получение взятки в особо крупном размере. В соответствии с этой статьёй, виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.