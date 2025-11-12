В Госдуме не поддержали повышение окладов срочникам

4 ноября президент России Владимир Путин подписал законы о круглогодичном призыве мужчин на военную службу и сборах резервистов для защиты критически важных объектов. Теперь в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Также, согласно закону о сборе резервистов, их можно будет отправлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики и транспорта.