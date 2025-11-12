Церковь напомнила верующим, кого нельзя вписывать в записки «о здравии» и «об упокоении»

В храмах Русской православной церкви (РПЦ) имеется два типа записок, или проскомидий (с греческого — «приготовление»). В первом случае человек может попросить о здравии для живых (О здравии). А другой вариант предназначен для умерших (Об упокоении). Верующие должны записать имена людей, за которых просят, в такие записки, и передать священнику.
В Церкви отметили, что имена в записку вносятся по старшинству, в родительном падеже. Священники получают памятку, в которой сначала идут церковные чины, а уже потом имена простых прихожан.
Священники призвали не вносить в записки некрещенных и причисленных к лику святых людей. Кроме того, нельзя просить за тех, кто умер в большом грехе. По словам священнослужителей, родные могут молиться о них дома и просить бога о спасении их душ, отмечает ИА Кулик со ссылкой на дзен-канал «Торжество православия».
