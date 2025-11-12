Церковь напомнила верующим, кого нельзя вписывать в записки «о здравии» и «об упокоении»

Священники призвали не вносить в записки некрещенных и причисленных к лику святых людей. Кроме того, нельзя просить за тех, кто умер в большом грехе. По словам священнослужителей, родные могут молиться о них дома и просить бога о спасении их душ, отмечает ИА Кулик со ссылкой на дзен-канал «Торжество православия».