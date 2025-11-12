Ричмонд
Церковь напомнила верующим, кого нельзя вписывать в записки «о здравии» и «об упокоении»

Священники РПЦ напомнили, чьи имена нельзя вписывать в церковные записки.

В храмах Русской православной церкви (РПЦ) имеется два типа записок, или проскомидий (с греческого — «приготовление»). В первом случае человек может попросить о здравии для живых (О здравии). А другой вариант предназначен для умерших (Об упокоении). Верующие должны записать имена людей, за которых просят, в такие записки, и передать священнику.

В Церкви отметили, что имена в записку вносятся по старшинству, в родительном падеже. Священники получают памятку, в которой сначала идут церковные чины, а уже потом имена простых прихожан.

Священники призвали не вносить в записки некрещенных и причисленных к лику святых людей. Кроме того, нельзя просить за тех, кто умер в большом грехе. По словам священнослужителей, родные могут молиться о них дома и просить бога о спасении их душ, отмечает ИА Кулик со ссылкой на дзен-канал «Торжество православия».

Как писал сайт KP.RU, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что апокалипсис непременно наступит. Однако он указал, что гораздо важнее не апокалиптические предсказания, а собственная кончина и предстоящая встреча с богом. Предстоятель РПЦ заметил, что апокалиптические страхи были всегда присущи христианам. Нужно меньше думать об апокалипсисе и больше — о спасении души, констатировал патриарх.