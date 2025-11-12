В Воронежской области обновили дорогу к селу Большая Трещевка

Ремонт участка автомобильной дороги Землянск — Большая Верейка — село Большая Трещевка завершили в Рамонском районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Дорога связывает села Сомово и Большая Трещевка с рабочим поселком Рамонь, школой, больницей и другими социальными учреждениями. На участке протяженностью 4 км специалисты восстановили основание дороги, уложили современное асфальтобетонное покрытие, установили знаки, барьерное ограждение и два остановочных павильона, один из которых — у школы в селе Сомово.
«Дорога пролегает как раз мимо нашей школы, по ней проходит автобус, который привозит детей из соседнего села Гремячье. Во время ремонта был также обновлен наш остановочный павильон, появились новые знаки, барьерное ограждение, новая разметка. Для нас это очень важно», — отметил директор школы Сергей Безбородов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.