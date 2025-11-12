В Воронежской области обновили дорогу к селу Большая Трещевка

«Дорога пролегает как раз мимо нашей школы, по ней проходит автобус, который привозит детей из соседнего села Гремячье. Во время ремонта был также обновлен наш остановочный павильон, появились новые знаки, барьерное ограждение, новая разметка. Для нас это очень важно», — отметил директор школы Сергей Безбородов.