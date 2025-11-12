«Замужем не значит мертвая!»: лучшие мемы за историю шоу «Давай поженимся»

Карьера Розы Сябитовой на федеральном телевидении началась в 2007 году. Настоящая известность пришла к ней в 2008 году с запуском шоу «Давай поженимся!», где она закрепилась в амплуа бескомпромиссной свахи. Позже она участвовала в других проектах, таких как «Знакомство с родителями» и «Звезды в Африке». Параллельно Сябитова развивала собственный бренд, запустив YouTube-шоу «Сваха» и «Школу первой свахи».