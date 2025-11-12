Задержан заместитель мэра Ялты

Оперативные действия проводятся в штатном режиме без нарушения работы администрации.
В администрации Ялты проводятся оперативные мероприятия, в ходе которых задержан заместитель мэра города. Об этом сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева, отметившая полное взаимодействие городской администрации с правоохранительными органами.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», — написала Курлаева в своем telegram-канале.
По данным источника, оперативные действия проводятся в штатном режиме без нарушений работы администрации. Глава Ялты продолжает работать на своем месте, в городе сохраняется нормальная обстановка без признаков паники.
Правоохранительные органы получают полное содействие со стороны городских властей. Помощница главы Крыма призвала доверять только проверенной информации о ситуации.