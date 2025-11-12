Первый российский магистральный тепловоз «Мишка» отправился на испытания

В Брянске состоялась торжественная отправка первого экземпляра нового магистрального российского тепловоза ТЭ26 на испытания. Локомотив получил неофициальное название «Мишка» и призван заменить старые тепловозы М62, которые железнодорожники называют «Машкой». Об этом сообщили в официальном новостном канале компании «Телеграмма РЖД».
На испытаниях присутствовал заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов, находящийся в Брянске с рабочим визитом.
Приёмочные и сертификационные испытания локомотива будут проводиться на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава в Коломне.
Тепловоз ТЭ26 является универсальным односекционным локомотивом, предназначенным для вождения пассажирских и грузовых поездов на малоинтенсивных участках железных дорог, а также для выполнения различных хозяйственных и путевых работ. При объединении нескольких локомотивов в сплотку, до четырёх единиц могут тянуть поезда весом до 7100 тонн.
Ранее сообщалось, что РЖД заключили контракт с предприятием «Уральские локомотивы» на производство, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ЖД магистрали Москва — Санкт-Петербург.