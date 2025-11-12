Первый российский магистральный тепловоз «Мишка» отправился на испытания

Тепловоз ТЭ26 является универсальным односекционным локомотивом, предназначенным для вождения пассажирских и грузовых поездов на малоинтенсивных участках железных дорог, а также для выполнения различных хозяйственных и путевых работ. При объединении нескольких локомотивов в сплотку, до четырёх единиц могут тянуть поезда весом до 7100 тонн.