Первый российский магистральный тепловоз «Мишка» отправился на испытания

Тепловоз ТЭ26 — универсальный односекционный локомотив, предназначенный для работы с пассажирскими и грузовыми поездами на малоинтенсивных участках.

Источник: Аргументы и факты

В Брянске состоялась торжественная отправка первого экземпляра нового магистрального российского тепловоза ТЭ26 на испытания. Локомотив получил неофициальное название «Мишка» и призван заменить старые тепловозы М62, которые железнодорожники называют «Машкой». Об этом сообщили в официальном новостном канале компании «Телеграмма РЖД».

На испытаниях присутствовал заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов, находящийся в Брянске с рабочим визитом.

Приёмочные и сертификационные испытания локомотива будут проводиться на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава в Коломне.

Тепловоз ТЭ26 является универсальным односекционным локомотивом, предназначенным для вождения пассажирских и грузовых поездов на малоинтенсивных участках железных дорог, а также для выполнения различных хозяйственных и путевых работ. При объединении нескольких локомотивов в сплотку, до четырёх единиц могут тянуть поезда весом до 7100 тонн.

Ранее сообщалось, что РЖД заключили контракт с предприятием «Уральские локомотивы» на производство, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ЖД магистрали Москва — Санкт-Петербург.