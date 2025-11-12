Появились кадры уничтожения колонны танков ВСУ в Харьковской области

В сети появились кадры ликвидации колонны из двух украинских танков в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».
Как сообщается, противник пытался скрытно переместить два танка на закрытые огневые позиции для обстрела позиций ВС РФ.
«Выдвижение колонны вскрыто разведкой и точными ударами FPV-дронов оба танка были уничтожены. У перового сдетонировал БК, второй попытался скрыться и добит уже в самом Колодезном. Отработали расчеты 11АК и 6А», — сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Ранее сообщалось, что на харьковском направлении зафиксированы случаи массовой сдачи ВСУ в плен.