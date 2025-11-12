Ричмонд
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, которому оторвало пальцы в Подмосковье

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в среду, 12 ноября, пожелала мальчику Глебу, пострадавшему при взрыве в подмосковном Красногорске, скорейшего выздоровления, а его матери — сил.

— Мальчику — скорейшего выздоровления, маме — сил. (Губернатор Московской области Андрей — прим. «ВМ») Воробьев прав — победим! — подчеркнула журналистка.

Она назвала главу региона, который приехал к Глебу в больницу, «настоящим человеком», написав об этом в своем Telegram-канале.

11 ноября на Пионерской улице в Красногорске Глебу оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, возвращаясь с тренировки домой. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. Пальцы ребенка не удалось спасти — он остался с одним мизинцем на правой руке.

12 ноября СМИ сообщили, что самодельное взрывное устройство, из-за которого мальчик остался без пальцев на правой руке, представляет собой металлический цилиндр, похожий на промышленный инструмент.

