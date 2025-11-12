Симоньян пожелала выздоровления мальчику, которому оторвало пальцы в Подмосковье

11 ноября на Пионерской улице в Красногорске Глебу оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, возвращаясь с тренировки домой. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. Пальцы ребенка не удалось спасти — он остался с одним мизинцем на правой руке.