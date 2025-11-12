Как правильно подбирать и носить контактные линзы: что важно знать

Современные контактные линзы могут значительно улучшить качество жизни, но их комфорт и безопасность зависят от грамотного подбора специалистом. Врач-офтальмолог Елена Корнилова дала рекомендации, которые помогут сделать ношение линз удобным и безопасным. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Ключевая ошибка — выбор контактных линз исключительно по диоптриям, в то время как важное значение имеют и анатомические параметры глаза. Например, неправильно подобранная базовая кривизна контактной линзы может приводить к неправильной посадке линзы на глазу, — объяснила медик.
Корнилова подчеркнула, что при подборе линз важно учитывать также технологические особенности материала. Тем, у кого сухие глаза, лучше подойдут линзы, которые удерживают влагу. А тем, кто много времени проводит за компьютером или телефоном, стоит обратить внимание на линзы с фильтром синего света.
Для активного образа жизни Корнилова советует однодневные линзы. Линзы плановой замены требуют больше внимания. И главное — не игнорировать дискомфорт. Любое покраснение, боль, затуманивание зрения или светобоязнь являются поводом снять линзы и обратиться к врачу.