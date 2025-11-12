Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно подбирать и носить контактные линзы: что важно знать

Офтальмолог Корнилова: ключевая ошибка — выбор контактных линз лишь по диоптриям.

Источник: Комсомольская правда

Современные контактные линзы могут значительно улучшить качество жизни, но их комфорт и безопасность зависят от грамотного подбора специалистом. Врач-офтальмолог Елена Корнилова дала рекомендации, которые помогут сделать ношение линз удобным и безопасным. Об этом пишет «Газета.Ru».

— Ключевая ошибка — выбор контактных линз исключительно по диоптриям, в то время как важное значение имеют и анатомические параметры глаза. Например, неправильно подобранная базовая кривизна контактной линзы может приводить к неправильной посадке линзы на глазу, — объяснила медик.

Корнилова подчеркнула, что при подборе линз важно учитывать также технологические особенности материала. Тем, у кого сухие глаза, лучше подойдут линзы, которые удерживают влагу. А тем, кто много времени проводит за компьютером или телефоном, стоит обратить внимание на линзы с фильтром синего света.

Для активного образа жизни Корнилова советует однодневные линзы. Линзы плановой замены требуют больше внимания. И главное — не игнорировать дискомфорт. Любое покраснение, боль, затуманивание зрения или светобоязнь являются поводом снять линзы и обратиться к врачу.