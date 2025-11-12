Как правильно подбирать и носить контактные линзы: что важно знать

Корнилова подчеркнула, что при подборе линз важно учитывать также технологические особенности материала. Тем, у кого сухие глаза, лучше подойдут линзы, которые удерживают влагу. А тем, кто много времени проводит за компьютером или телефоном, стоит обратить внимание на линзы с фильтром синего света.