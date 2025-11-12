Ричмонд
Саакашвили вернули в тюрьму из клиники, где он лежал с 2022 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из частной клиники «Вивамед» обратно в тюрьму № 12. Решение о переводе принято Специальной пенитенциарной службой после стабилизации состояния здоровья политика.

Экс-президент Грузии возвращен в исправительное учреждение в связи с нормализацией состояния здоровья.

«Так как состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение № 12», — сообщили в Специальной пенитенциарной службе Грузии, передает информацию Sputnik Грузия. Перевод обратно в пенитенциарное учреждение свидетельствует о нормализации его физического состояния.

С момента ареста в октябре 2021 года Саакашвили значительное время провел на лечении, в том числе после 50-дневной голодовки, объявленной после задержания. Основное время он находился на лечении в медицинских учреждениях после 50-дневной голодовки, которую объявил после задержания.