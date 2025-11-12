Саакашвили вернули в тюрьму из клиники, где он лежал с 2022 года

«Так как состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение № 12», — сообщили в Специальной пенитенциарной службе Грузии, передает информацию Sputnik Грузия. Перевод обратно в пенитенциарное учреждение свидетельствует о нормализации его физического состояния.