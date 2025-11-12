Льготное проживание в гостиницах НАО теперь можно оформить на «Госуслугах»

Жители Ненецкого автономного округа, имеющие постоянную или временную регистрацию, теперь могут оформить льготное проживание в гостиницах на портале «Госуслуги», сообщили в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перевод услуги в электронную форму выполнен в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Воспользоваться предложением можно в гостиницах Нарьян-Мара и поселка Искателей. Услуга направлена на поддержку жителей населенных пунктов региона, вынужденных совершать поездки в окружную столицу для решения социально значимых вопросов. Например, льгота доступна для пациентов, прибывших на лечение или медосмотр, лиц, сопровождающих инвалидов I группы, участников Великой Отечественной войны.
Для получения услуги необходимо заполнить электронное заявление по ссылке и дождаться уведомления о предоставлении льготного проживания в личном кабинете.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.