«За дело!» Самых активных представителей молодежи наградили в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ежегодной поощрительной молодежной премией «За дело!» торжественно наградили около 70 представителей активной молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
Самых активных молодых людей награждали в восьми номинациях. Среди них — «Одаренная и талантливая молодежь», «Информационно-имиджевая деятельность», «Развитие правового направления деятельности ОО “БРСМ”, “Добровольчество и волонтерское движение ОО “БРСМ” “Доброе Сердце” и другие.
«Молодежная премия “За дело!” вручается третий год подряд. Ее получают те люди, которыми гордится БРСМ, которые на протяжении всего года, в любое время, независимо ни от чего, вставали, шли на мероприятия, на субботники, шли помогать. Это лучшие из лучших. Они не словом, а делом доказали свою приверженность организации и нашему прекрасному городу Минску», — отметил первый секретарь Минского горкома БРСМ Алексей Пикус.
Среди победителей премии в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» был студент Академии управления при Президенте Даниил Брановицкий. «Я участвовал в организации большого количества мероприятий, в частности — квеста “Роднае-народнае”. Он заключался в популяризации символики Республики Беларусь. Людям мы завязывали красно-зеленые ленточки на руки, которые символизировали преемственность поколений, традиций, уважение к нашим символам, к нашей истории», — рассказал Даниил Брановицкий.
Он также добавил, что после окончания вуза хотел бы поступить на государственную службу. «Пока я еще определяюсь с конкретным местом. Учитывая, что я по специальности экономист-менеджер, то хотел бы пойти в эту отрасль. Рассматриваю Национальный банк Республики Беларусь, министерства финансов, экономики и другие органы, которые специализируются на экономическом развитии нашей страны», — подчеркнул лауреат премии.
Одним из победителей в номинации «Информационно-имиджевая деятельность» стала специалист по работе с молодежью сектора идеологической работы РУП «Белпочта» Валентина Куликовская. «Для меня это очень почетно, потому что на самой премии я в первый раз, и, как я вижу, здесь все активисты нашего города. Для меня очень ценно и важно, что мою работу признали в этом году. В планах на следующий год увеличить численность нашей первичной организации, потому что молодежь активно интересуется нашей деятельностью», — отметила Валентина Куликовская.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский акцентировал внимание на том, что год от года роль молодежи в развитии столицы повышается. «Мы ежегодно смотрим за тем, как наша молодежь в течение года проявляет себя в самых разных направлениях. Сегодня замечательный день, когда мы можем поздравить нашу молодежь, поблагодарить за активную гражданскую позицию, за их вклад в развитие города. Мы наблюдаем активную работу молодых людей, вовлеченных практически во все процессы, которые происходят в городе. Мы внимательно слушаем молодежь, они нам подсказывают, вносят свои предложения, инициативы, которые находят свое отражение в том, как развивается наша столица», — рассказал Андрей Стригельский.
Ежегодная поощрительная молодежная премия «За дело!» за высокие достижения в общественной деятельности в Минске присуждается за реализацию социально значимых инициатив, активное участие в общественно-политической жизни столицы, развитие молодежного движения и значительный вклад в организацию и проведение проектов и программ в сфере государственной молодежной политики в Минске. Премия присуждается Минским городским комитетом БРСМ. -0-