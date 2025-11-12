«За дело!» Самых активных представителей молодежи наградили в Минске

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский акцентировал внимание на том, что год от года роль молодежи в развитии столицы повышается. «Мы ежегодно смотрим за тем, как наша молодежь в течение года проявляет себя в самых разных направлениях. Сегодня замечательный день, когда мы можем поздравить нашу молодежь, поблагодарить за активную гражданскую позицию, за их вклад в развитие города. Мы наблюдаем активную работу молодых людей, вовлеченных практически во все процессы, которые происходят в городе. Мы внимательно слушаем молодежь, они нам подсказывают, вносят свои предложения, инициативы, которые находят свое отражение в том, как развивается наша столица», — рассказал Андрей Стригельский.