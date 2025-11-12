В соцсетях национальных проектов России запущена новая рубрика про ИИ

Новая рубрика «Искусственный интеллект», в которой можно узнать о том, какие технологии создают в России и как они меняют жизнь людей, запущена в социальных сетях национальных проектов России. Найти ее можно по хештегу #ИИ.
Рубрика расскажет о цифровых решениях, делающих жизнь удобнее, и технологиях, которые развивают в стране по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». При выборе материала для постов будут учитываться мнения читателей. Уже сейчас можно проголосовать за наиболее интересные темы: какими ИИ-сервисами пользоваться, в каких регионах России и как используется ИИ или на кого пойти учиться, если собираетесь работать с ИИ.
Одновременно с национальными проектами эту рубрику запустил портал объясняем.рф. Там пользователи смогут разобраться в технологических терминах и узнать о популярных заблуждениях на тему искусственного интеллекта, чтобы защитить свои данные от киберугроз.
Рубрика на сайте наука.рф расскажет о лабораториях, где обучают нейросети, и о том, как устроен искусственный интеллект. Портал «Карьера на Дальнем» покажет, в каких сферах применяют ИИ в дальневосточных регионах, какие цифровые профессии там востребованы и как нейросети могут помочь в учебе и работе.
С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.