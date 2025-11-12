В соцсетях национальных проектов России запущена новая рубрика про ИИ

Рубрика расскажет о цифровых решениях, делающих жизнь удобнее, и технологиях, которые развивают в стране по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». При выборе материала для постов будут учитываться мнения читателей. Уже сейчас можно проголосовать за наиболее интересные темы: какими ИИ-сервисами пользоваться, в каких регионах России и как используется ИИ или на кого пойти учиться, если собираетесь работать с ИИ.