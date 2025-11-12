ХК «Шанхай Дрэгонс» пошутил над составом сборной России по футболу

Публикация приурочена к матчу сборной России против национальной команды Перу. Игра началась 12 ноября в 20:00. Накануне матча спортсмены посетили Пискаревское мемориальное кладбище: футболисты и тренеры почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а также посетили музейную экспозицию.