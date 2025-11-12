ХК «Шанхай Дрэгонс» пошутил над составом сборной России по футболу

Китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» разместил юмористическое сообщение о составе сборной России по футболу. В своем канале в КХЛ клуб в шутливом тоне представил «разведывательную информацию» о российских футболистах.
В публикации в Telegram-канале хоккейного клуба текст оформлен как разведдонесение.
— Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер! «Шанхай Дракон» разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно. Требование. Всех узнали? — говорится в публикации.
На фотографии показан состав сборной с измененными именами: Борода-мужик, Доктор-мужик, Пиво-мужик, Казино-мужик, Работа-мужик, Америка-мужик, Кефир-мужик, Овал-мужик, Актер-мужик, Армия-мужик и Мушкетер-мужик.
Публикация приурочена к матчу сборной России против национальной команды Перу. Игра началась 12 ноября в 20:00. Накануне матча спортсмены посетили Пискаревское мемориальное кладбище: футболисты и тренеры почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а также посетили музейную экспозицию.