Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил иск к телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Суд в Москве отклонил иск Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой.

Источник: Комсомольская правда

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Решением суда в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано», — говорится в публикации.

Иск был направлен в мае 2025 года и касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Для его рассмотрения потребовалось провести четыре заседания, в ходе которых суд направил три запроса.

Никаких подробностей дела, как и требования и претензии Зигрист к Гузеевой, в сообщении пресс-службы московских судов нет.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 ноября Гузеева впервые прокомментировала претензии к ней из-за дела о виллах на Бали, которые телеведущая рекламировала. Застройщик элитной недвижимости оказался недобросовестным.