Суд отклонил иск к телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Решением суда в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано», — говорится в публикации.
Иск был направлен в мае 2025 года и касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Для его рассмотрения потребовалось провести четыре заседания, в ходе которых суд направил три запроса.
Никаких подробностей дела, как и требования и претензии Зигрист к Гузеевой, в сообщении пресс-службы московских судов нет.
Ранее KP.RU сообщил, что 12 ноября Гузеева впервые прокомментировала претензии к ней из-за дела о виллах на Бали, которые телеведущая рекламировала. Застройщик элитной недвижимости оказался недобросовестным.