Ученые выяснили, почему полным людям сложно похудеть

При похудении организм воспринимает потерю килограммов как угрозу выживанию, что усложняет процесс избавления от лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, передает «Лента.ру».
Согласно исследованию, мозг запускает эволюционные механизмы защиты, усиливая чувство голода и замедляя метаболизм, чтобы вернуть прежний вес. Современные препараты, такие как агонисты GLP-1, временно помогают снизить аппетит, но их эффект исчезает после отмены терапии.
Ученые считают, что будущее лечения ожирения связано с разработкой методов воздействия на нейронные цепи мозга, чтобы «перепрограммировать» его на поддержание здорового веса.
