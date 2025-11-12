Ричмонд
Ученые выяснили, почему полным людям сложно похудеть

Мозг запускает эволюционные механизмы защиты, усиливая чувство голода и замедляя метаболизм, чтобы вернуть прежний вес.

Источник: Аргументы и факты

При похудении организм воспринимает потерю килограммов как угрозу выживанию, что усложняет процесс избавления от лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, передает «Лента.ру».

Согласно исследованию, мозг запускает эволюционные механизмы защиты, усиливая чувство голода и замедляя метаболизм, чтобы вернуть прежний вес. Современные препараты, такие как агонисты GLP-1, временно помогают снизить аппетит, но их эффект исчезает после отмены терапии.

Ученые считают, что будущее лечения ожирения связано с разработкой методов воздействия на нейронные цепи мозга, чтобы «перепрограммировать» его на поддержание здорового веса.

Ранее врач Андрей Кондрахин назвал рабочие способы снизить вес.