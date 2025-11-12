Ученые выяснили, почему полным людям сложно похудеть

Согласно исследованию, мозг запускает эволюционные механизмы защиты, усиливая чувство голода и замедляя метаболизм, чтобы вернуть прежний вес. Современные препараты, такие как агонисты GLP-1, временно помогают снизить аппетит, но их эффект исчезает после отмены терапии.