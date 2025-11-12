Ричмонд
В Вагайском районе Тюменской области построили 2,4 км линий освещения

Подрядчик установил 93 опоры и столько же светильников.

Линии освещения протяженностью 2,4 км построили в деревне Кобякской и селе Ярково Вагайского района в ходе реконструкции дороги Тобольск — Байгара — Курья. Работы выполнялись в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Подрядная организация установила 93 опоры и столько же светильников. Новые линии освещения значительно повысят безопасность дорожного движения в темное время суток и улучшат качество жизни местных жителей.

Специалисты также отремонтировали участок этой трассы протяженностью более 7 км. Всего по нацпроекту в этом году в регионе обновили 77 дорожных объектов общей протяженностью более 288 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.