В Вагайском районе Тюменской области построили 2,4 км линий освещения

Линии освещения протяженностью 2,4 км построили в деревне Кобякской и селе Ярково Вагайского района в ходе реконструкции дороги Тобольск — Байгара — Курья. Работы выполнялись в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
Подрядная организация установила 93 опоры и столько же светильников. Новые линии освещения значительно повысят безопасность дорожного движения в темное время суток и улучшат качество жизни местных жителей.
Специалисты также отремонтировали участок этой трассы протяженностью более 7 км. Всего по нацпроекту в этом году в регионе обновили 77 дорожных объектов общей протяженностью более 288 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.