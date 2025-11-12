Тайная свадьба, сын и развод: история любви Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

— В первый же день (и она мне потом тоже это рассказывала), мы почувствовали то ли «родную душу», то ли ощущение, что «этот человек не просто так в мою жизнь пришел». И мы с ней очень много тогда разговаривали. Ехали после смены в машине, и я поймал себя на мысли, что рассказал ей такие вещи про себя, которые мало кто знает, — делился актер.