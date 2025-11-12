Тайная свадьба, сын и развод: история любви Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц разводятся спустя пять лет брака. У пары есть общий сын. Они познакомились на съемочной площадке сериала «Наживка для ангела», а в 2020 году втайне поженились. Как развивались отношения звездной пары и что известно о разводе — в материале «Вечерней Москвы».
«Наживка для ангела» сработала.
Тогда еще будущие возлюбленные познакомились на съемочной площадке. На момент встречи за плечами у них уже было несколько неудачных романов и попыток создать семью. Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. А Богатырев был помолвлен на девушке по имени Надежда, но в 2016 году пара рассталась.
Судьба свела актеров в 2017 году. Татьяна и Марк встретились на съемках сериала «Наживка для ангела», где им предстояло сыграть мужа и жену.
— В первый же день (и она мне потом тоже это рассказывала), мы почувствовали то ли «родную душу», то ли ощущение, что «этот человек не просто так в мою жизнь пришел». И мы с ней очень много тогда разговаривали. Ехали после смены в машине, и я поймал себя на мысли, что рассказал ей такие вещи про себя, которые мало кто знает, — делился актер.
Хотя они довольно быстро нашли общий язык, их общение не сразу перешло в романтичное русло. Сначала коллег связывала лишь дружба.
— У нас был целый съемочный день. Мы все время разговаривали, причем на все темы. Как будто действительно мы очень давно друг друга знаем, — вспоминала актриса в интервью.
После завершения совместного проекта артисты продолжили общение, часто созванивались. В один из таких дней Татьяна узнала, что Марк попал в больницу. Сразу после выписки они встретились и «больше не смогли расстаться». Так экранный роман перерос в настоящие чувства.
Однако свои отношения они не спешили афишировать. Поклонники узнали о романе звезд только в 2018 году, когда пара впервые появилась вместе на публике.
Предложение на берегу моря.
В 2019 году актеры вместе улетели отдыхать в Таиланд. Там Марк сделал Татьяне предложение.
— Меня удивило, что он нашел в Таиланде совсем не тайские цветы. Он говорит: «Отвернись». А потом я поворачиваюсь — Марк держит кольцо: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Я настолько была потрясена… Согласилась, сказала «да». Но не помню, чтобы плакала. Помню, как весь день ходила в каком-то состоянии странном и не могла поверить, — делилась потом Арнтгольц.
Сам он рассказывал о предложении так:
— Я помню, как мы сидим на песочке и я достаю кольцо. Я просто сказал: «Будь моей женой! Я об этом искренне мечтаю!» И она согласилась.
Поклонники не сомневались в искренности чувств Марка и Татьяны. Еще до свадьбы актер делился совместными снимками с Арнтгольц, сопровождая их романтичными подписями:
— Женщина — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски. P. S. Спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу, — писал он.
В 2020 году в интервью «Вечерней Москве» Марк рассказывал, что в момент предложения чувствовал себя совершенно счастливым человеком:
— Мы сидели и говорили на какие-то философские темы. С близкими людьми и в хорошем месте… Так что, как видите, почувствовать себя по-настоящему счастливым достаточно просто.
Тайная свадьба и семейная жизнь.
Они расписались тайно в 2020 году. В Сети об этом узнали спустя год, хотя сам актер намекал поклонникам о предстоящем событии. Он не называл точной даты планируемой свадьбы, но говорил, что уже вовсю готовится к торжеству.
18 февраля 2021 года Татьяна родила сына Данила, об этом актер рассказал в своих социальных сетях, показав фото мальчика:
— У меня никогда не было отца! Когда я был маленький, чуть старше Данилки, то пообещал, что, когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом. Я бесконечно счастлив, что стал папой… спасибо Татьяне, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются, — написал актер.
Татьяна рассказывала, что Марк оказался очень «созвучен» ей: у них очень похожие взгляды на жизнь и совпадают семейные ценности.
— Он понимает, что значит для меня сестра (близняшка Ольга — прим. «ВМ»), с уважением относится к родителям. Для меня это важно, — отмечала актриса.
Также артистка признавалась, что с мужем она «как за каменной стеной» и ей нравится чувствовать себя просто «слабой женщиной, женой и мамой», а еще боевой подругой, которая всегда готова поддержать любимого и прийти на помощь.
Пара даже вместе играла в одном спектакле — «Тихий Дон» — в театре «Русская песня». На вопрос, сложно ли работать с женой, Марк отвечал так:
— Как показала практика — нет. Но мы репетировали в разных составах, а потом уже стали играть вместе. Я думал, нам будет сложнее: по моему мнению, личные отношения порой мешают сыграть какие-то чувства и эмоции, нужно преодолевать себя. Но мне нравится играть с Таней, у нас хорошая профессиональная связь.
Новости о разводе.
В Сети заговорили об их разводе 12 ноября. По информации СМИ, заявление в Лефортовский суд города Москвы подал сам Богатырев. Причина развода — большая загруженность супругов и несовпадение съемочных графиков.
