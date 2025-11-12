Высокотехнологичная помощь становится ближе. Как расширяют равный доступ к медуслугам в Гродненской области

Об эффективности такой системы уже говорят цифры и факты. Так, например, в регионе в 2024-м и по итогам 9 месяцев текущего года существенно увеличилось число малоинвазивных операций на органах брюшной полости. Как отметил главный внештатный специалист по хирургии облздрава Юрий Пакульневич, таких лапароскопических вмешательств в общем количестве уже более 50%, они все увереннее приходят на смену полосным операциям. И происходит это именно благодаря тому, что все больше таких хирургических вмешательств выполняются в межорайонных отделениях и центрах, где имеются современное лапароскопическое оборудование и опытные врачи. Получается, что оптимизация, которая коснулась небольших райбольниц, дала заметный позитивный результат для здоровья людей, отметил специалист, и движение в этом русле будет продолжаться.