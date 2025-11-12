Высокотехнологичная помощь становится ближе. Как расширяют равный доступ к медуслугам в Гродненской области

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Доступность квалифицированной медицинской помощи — это не стационар рядом с домом, а возможность получить высокотехнологичную диагностику и лечение в оптимальные сроки. Так начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сформулировала суть системы равного доступа к услугам здравоохранения для жителей города и села на пресс-конференции в облздраве, передает корреспондент БЕЛТА.
Как развивается эта система в регионе, рассказали журналистам начальник главного управления здравоохранения облисполкома и специалисты облздрава.
«Первоочередные требования, которые предъявляются к медицинской помощи, это доступность, качество и безопасность, — отметила Людмила Кеда. — При этом важно понимать, что эти понятия неделимы. Это значит, что помощь специалистов должна быть одновременно доступной, качественной и безопасной. Именно для этого у нас создается система, при которой у каждого звена своя значимая роль. Начиная от первичного, то есть ФАПов и сельских амбулаторий, до областных клиник, а при необходимости и медучреждений республиканского уровня. Свои места в этой системе занимают межрайонные отделения и межрайонные центры, благодаря которым высокотехнологичная помощь приближается к людям».
Таких межрайонных центров на Гродненщине три: в Волковыске, Островце и Лиде. Два из них — в Волковыске и Островце — оказывают медуслуги также и жителям соседних районов Брестской и Витебской областей. При этом их расположение на территории области с учетом развитого автопарка скорой помощи позволяет обеспечить доставку пациентов в медучреждения в оптимальные сроки. Современное оснащение и наличие профессиональных специалистов дают возможность оперативно провести диагностику и определить тактику лечения.
Об эффективности такой системы уже говорят цифры и факты. Так, например, в регионе в 2024-м и по итогам 9 месяцев текущего года существенно увеличилось число малоинвазивных операций на органах брюшной полости. Как отметил главный внештатный специалист по хирургии облздрава Юрий Пакульневич, таких лапароскопических вмешательств в общем количестве уже более 50%, они все увереннее приходят на смену полосным операциям. И происходит это именно благодаря тому, что все больше таких хирургических вмешательств выполняются в межорайонных отделениях и центрах, где имеются современное лапароскопическое оборудование и опытные врачи. Получается, что оптимизация, которая коснулась небольших райбольниц, дала заметный позитивный результат для здоровья людей, отметил специалист, и движение в этом русле будет продолжаться.
Такие же прогрессивные результаты приносит новая система и в кардиологии, где правило золотого часа имеет жизненно важное значение. Как отмечено на пресс-конференции, в области снизилась смертность от инфаркта миокарда, что особенно заметно на уровне районов. А в Островце, где такой центр открылся первым на Гродненщине, в 2020 году, уже проводят пациентам вмешательство, которое ранее было доступно только в областном центре, — имплантируют и выполняют программацию кардиостимуляторов.
Как дополнила Людмила Кеда, целевой показатель выполнения чрезкожных вмешательств пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, определенный государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность», в регионе выполняется практически в двойном объеме: при необходимых 525 на 1 млн человек их проведено более 901 на миллион человек по итогам шести месяцев текущего года.
«Это и есть эффективное использование средств в системе здравоохранения, — считает начальник главного управления здравоохранения. — О пользе разумной оптимизации говорят уже сегодняшние ее результаты, которые выражаются в повышении реальной доступности высокотехнологичной помощи жителям каждого населенного пункта, каким бы он ни был, и в конечном итоге позитивно сказываются на здоровье людей».-0-