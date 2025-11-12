Путин и Токаев прибыли в Большой театр на концерт мастеров искусств Казахстана

Во время концерта лидеры прослушают и увидят более 10 музыкальных и танцевальных номеров. В их числе будут такие песни, как «Я люблю тебя, Россия!», «Я люблю тебя, жизнь», «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», па-де-де из балета «Дон Кихот», а также попурри на темы песен о Великой Отечественной войне («Журавли», «Вечер на рейде», «Дорогая моя столица»), передает ТАСС.