Путин и Токаев прибыли в Большой театр на концерт мастеров искусств Казахстана

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где состоится гала-концерт казахстанских мастеров искусств. Об этом в среду, 12 ноября, сообщает ТАСС.
Мероприятие приурочено к дням культуры Казахстана в России. Посещение Большого театра завершает государственный визит Токаева в Россию, который проходил 11−12 ноября.
Во время концерта лидеры прослушают и увидят более 10 музыкальных и танцевальных номеров. В их числе будут такие песни, как «Я люблю тебя, Россия!», «Я люблю тебя, жизнь», «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», па-де-де из балета «Дон Кихот», а также попурри на темы песен о Великой Отечественной войне («Журавли», «Вечер на рейде», «Дорогая моя столица»), передает ТАСС.
В рамках своего визита в Россию Токаев провел важные переговоры с Путиным. Так, президенты подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров, состоявшихся в Кремле. Главное из переговоров и основные положения декларации — в материале «Вечерней Москвы».