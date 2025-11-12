У объекта 3I/ATLAS появились несколько хвостов и антихвостов

Наблюдения показали, что небесное тело обзавелось длинным пылевым хвостом и несколькими антихвостами, направленными в противоположные стороны. По оценкам ученых, при прохождении перигелия на расстоянии 210 миллионов километров от Солнца объект потерял до пятой части своей массы.