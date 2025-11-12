Ричмонд
У объекта 3I/ATLAS появились несколько хвостов и антихвостов

Составные снимки, собранные из данных разных обсерваторий, показали сложную систему струй, выбрасывающих вещество в разные стороны.

Источник: Аргументы и факты

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, развил семь отдельных струй вещества после сближения с Солнцем. Об этом сообщил профессор Гарвардского университета Ави Лёб, анализируя новые данные наземных телескопов, пишет «Российская газета».

Наблюдения показали, что небесное тело обзавелось длинным пылевым хвостом и несколькими антихвостами, направленными в противоположные стороны. По оценкам ученых, при прохождении перигелия на расстоянии 210 миллионов километров от Солнца объект потерял до пятой части своей массы.

«Для такого негравитационного ускорения требуется, чтобы выбросы материала составляли значительную долю массы объекта», — сказал Леб.

Ранее сообщалось, что 3I/ATLAS изменил цвет перед сближением с Землёй.