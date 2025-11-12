Ричмонд
Министр транспорта Ростовской области высказалась о возможности открытия Платова

Глава регионального минтранса ответила на вопрос о возобновления работы аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Решение об открытие аэропорта Платов будет приниматься на федеральном уровне. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

— Вопрос находится в ведении Росавиации и министерства транспорта России, и региональные власти не могут на него повлиять.

По словам министра, как только решение о возобновлении полетов будет принято, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель.

— Механизм, чтобы сделать его работу безопасной, сегодня есть.

Напомним, ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. В сентябре 2025-го заработала воздушная гавань в Краснодаре, в июле — в Геленджике, следующим на очереди был Ростов.

