Министр транспорта Ростовской области высказалась о возможности открытия Платова

Решение об открытие аэропорта Платов будет приниматься на федеральном уровне. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
— Вопрос находится в ведении Росавиации и министерства транспорта России, и региональные власти не могут на него повлиять.
По словам министра, как только решение о возобновлении полетов будет принято, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель.
— Механизм, чтобы сделать его работу безопасной, сегодня есть.
Напомним, ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. В сентябре 2025-го заработала воздушная гавань в Краснодаре, в июле — в Геленджике, следующим на очереди был Ростов.
