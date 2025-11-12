Малышева высмеяла мужчин, драматизирующих болезни

Врач и телеведущая Елена Малышева не поверила гостю телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале, рассказавшем, что он восстанавливался после заболевания год. Специалист назвала его слова «мужской впечатлительностью».
Мужчина отметил, что перенес инфекционный мононуклеоз — вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, сильной болью в горле и гнойным налетом на нем.
— Это вот начинается мужская впечатлительность. Ну какой там год, господи? Все прошло, скорее всего, через неделю. А дальше год он жил воспоминаниями о страданиях, — высказалась ведущая.
Она рассказала, как ее знакомый жаловался на тяжело перенесенный коронавирус, а после уточняющих вопросов заявил, что у него была слабость и температура до 37 градусов.
7 марта Малышева в шутку предложила гостье программы, у которой диагностировали сахарный диабет, помыть полы у нее дома. Телеведущая призвала женщину принимать препараты, которые помогают снизить вес и уровень сахара в крови. По словам врача, эти лекарства также снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера.