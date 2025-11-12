В Пермском крае построят две школы до конца 2026 года

Строительство двух школ в городах Пермь и Нытва планируют завершить до конца 2026 года в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Школа в Нытве на улице Энгельса будет рассчитана на 825 мест. В здании подготовят кабинеты для учащихся 1−11-х классов, в том числе лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала. Пришкольную территорию оборудуют спортивным стадионом с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками, трибунами и площадкой для сдачи ГТО. Готовность каркаса школы составляет более 80%.
В Перми на улице Архитектора Свиязева возводят второй корпус лицея № 3. Он рассчитан на 1050 мест. Четырехэтажный каркас здания практически полностью возведен. Сейчас строители бетонируют входные группы и выполняют кирпичную кладку стен и перегородок. Помимо учебных классов, в школе будет спортивный блок с двумя залами и необходимым оборудованием.
«Особенностью этой школы станет лыжероллерная трасса вместо привычного стадиона. Это дорожка на 1000 метров с одной полосой из резинового покрытия для занятий бегом, велоспортом и лыжами. Перед местом старта будет сборно-стационарная трибуна на 75 мест. Также в новом спортивном кластере разместится площадка для гимнастики с тренажерами и турниками с навесами», — рассказали в региональном минстрое.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, за последние пять лет в регионе появились 36 новых школ и 27 детских садов. До 2030 года планируют возвести еще 18 новых школ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.