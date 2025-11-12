Мишустин: IТ-индустрия в РФ лидирует по темпам роста показателей за 5 лет

Российская IТ-индустрия занимает лидирующее место по темпам роста ключевых показателей среди крупных отраслей. Ее вклад в ВВП за пять лет составил 2,4%, сообщил на пленарной сессии форума «Цифровые решения» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, продажи отечественных IТ-услуг и продуктов увеличиваются, объем их реализации в первом полугодии вырос более чем на 14%. Компании активно вкладываются в расширение бизнеса и модернизацию, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, ведется активная работа по созданию инфраструктуры для развития и применения технологий искусственного интеллекта, облачных решений.
Немалую роль в развитии IТ-отрасли сыграли различные преференции, предусмотренные для отрасли по поручению Президента прежде всего для аккредитованных организаций. С 2026 года будут действовать льготные тарифы страховых взносов на уровне 15%. Сохранена по просьбе предпринимателей и льгота, освобождающая от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже российских программных продуктов.
«Важно сохранить набранные темпы, которые стали возможны благодаря слаженным, по-настоящему командным усилиям бизнеса, разработчиков, заказчиков и, конечно, таланту новаторов, не боящихся воплощать в жизнь свои творческие идеи», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Премьер также отметил, что правительство поддерживает спрос на отечественные разработки. Активно внедряется российское ПО: операционные системы, офисные программы, платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза. Отечественные решения получают преференции при закупках в органах государственной власти и госкорпорациях, на объектах критической информационной инфраструктуры, при реализации ведомственных программ цифровой трансформации. В 78 регионах установлено более 1200 отечественных базовых станций четвертого поколения. Сформированы индустриальные центры компетенций, которые объединяют крупных заказчиков и разработчиков софта.
Современная защищенная инфраструктура связи, в которой нуждается вся экономика для стабильной работы, является приоритетным направлением работы кабмина. Другим приоритетом для совместных действий государства и бизнеса Мишустин назвал расширение отечественных вычислительных мощностей и укрепление российской радиоэлектронной промышленности. По словам премьера, правительство предусматривает существенные ресурсы, чтобы нарастить производство в этом секторе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.