Мишустин: IТ-индустрия в РФ лидирует по темпам роста показателей за 5 лет

Премьер также отметил, что правительство поддерживает спрос на отечественные разработки. Активно внедряется российское ПО: операционные системы, офисные программы, платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза. Отечественные решения получают преференции при закупках в органах государственной власти и госкорпорациях, на объектах критической информационной инфраструктуры, при реализации ведомственных программ цифровой трансформации. В 78 регионах установлено более 1200 отечественных базовых станций четвертого поколения. Сформированы индустриальные центры компетенций, которые объединяют крупных заказчиков и разработчиков софта.