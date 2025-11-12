Порядок наводят, но нарушения остались. КГК проверил 46 сельхозорганизаций Витебской области

«В ходе контроля за выполнением поручений главы государства, данных на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота (КРС) в республике, КГК Витебской области 8−9 ноября во время контрольных мероприятий в 46 сельхозорганизациях (были изучены 106 молочно-товарных ферм и комплексов) во всех районах установлено, что в области приняты организационные меры по наведению порядка на животноводческих объектах — очистке помещений от навоза, побелке, покраске ворот, дверей и окон, окоске и уборке от мусора прилегающей территории, вывозке органики. С целью оперативного наведения порядка были привлечены работники организаций других сфер», — отметили в ведомстве.