Порядок наводят, но нарушения остались. КГК проверил 46 сельхозорганизаций Витебской области

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Комитета госконтроля (КГК) Витебской области провели контрольные мероприятия в 46 сельхозорганизациях региона и установили, что на молочно-товарных фермах и комплексах наводится порядок, но есть и некоторые нарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
«В ходе контроля за выполнением поручений главы государства, данных на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота (КРС) в республике, КГК Витебской области 8−9 ноября во время контрольных мероприятий в 46 сельхозорганизациях (были изучены 106 молочно-товарных ферм и комплексов) во всех районах установлено, что в области приняты организационные меры по наведению порядка на животноводческих объектах — очистке помещений от навоза, побелке, покраске ворот, дверей и окон, окоске и уборке от мусора прилегающей территории, вывозке органики. С целью оперативного наведения порядка были привлечены работники организаций других сфер», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем остались и некоторые недоработки. «Основные типичные нарушения и недостатки — несоблюдение рационов кормления скота, отсутствие размораживателей молозива и пастеризаторов молока, ненаведение полного порядка и несоблюдение требований технологических регламентов по содержанию и кормлению скота, незавершение подготовки к зимне-стойловому содержанию сельхозживотных и другие», — рассказали в КГК.
По выявленным фактам для принятия мер реагирования проинформированы местные органы власти. Особое внимание руководителей сельхозорганизаций обращено на неукоснительное соблюдение техрегламентов содержания и кормления КРС. Устранение всех выявленных нарушений и недостатков взято на контроль. -0-