Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России

Беларусь может погасить часть госдолга за счет финпомощи со стороны России.

Источник: Комсомольская правда

Россия может оказать Беларуси финансовую помощь для погашения части государственного долга. Объем государственного долга, который подлежит погашению в 2026 голу, составляет 17,7 миллиарда рублей. Такие цифры, как передает Sputnik.by, привел министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

На обслуживание госдолга, а оно будет реализовано за счет доходов бюджета, потребуется еще BYN 6 миллиардов.

— Для погашения (госдолга — Ред.) потребуется привлекать дополнительные ресурсы, которые мы планируем привлечь со стороны финансовой помощи Российской Федерации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, — цитирует Селиверстова названный источник.

Помимо этого, Минфин будет работать над рефинансированием госдолга, а также планирует осуществлять заимствования финресурсов на внутреннем рынке посредством облигаций. Их, к слову, планируется разметить на сумму около 560 миллионов белорусских рублей.

