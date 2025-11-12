Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России

Россия может оказать Беларуси финансовую помощь для погашения части государственного долга. Объем государственного долга, который подлежит погашению в 2026 голу, составляет 17,7 миллиарда рублей. Такие цифры, как передает Sputnik.by, привел министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
На обслуживание госдолга, а оно будет реализовано за счет доходов бюджета, потребуется еще BYN 6 миллиардов.
— Для погашения (госдолга — Ред.) потребуется привлекать дополнительные ресурсы, которые мы планируем привлечь со стороны финансовой помощи Российской Федерации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, — цитирует Селиверстова названный источник.
Помимо этого, Минфин будет работать над рефинансированием госдолга, а также планирует осуществлять заимствования финресурсов на внутреннем рынке посредством облигаций. Их, к слову, планируется разметить на сумму около 560 миллионов белорусских рублей.
