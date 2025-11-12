В Ялте силовики задержали заммэра, проводятся оперативные мероприятия

Как писал сайт KP.RU, в сентябре в Сочи был задержан бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. По предварительным данным, задержание экс-чиновника связано с коррупционным преступлением. Отмечалось, что параллельно с задержанием в городской администрации проводились обыски.