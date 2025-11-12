В Ялте силовики задержали заммэра, проводятся оперативные мероприятия

В Ялте в среду, 12 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра города. В администрации проводятся оперативные мероприятия. Об этом сообщило издание «КП-Крым» со ссылкой на помощника главы Крыма Ольгу Курлаеву.
Она уточнила, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Им не препятствуют и оказывают содействие.
«Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», — написала Курлаева, добавив, что все происходит штатно, нет никакой паники и коллапса.
Также помощник главы Крыма призвала доверять проверенной информации.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре в Сочи был задержан бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. По предварительным данным, задержание экс-чиновника связано с коррупционным преступлением. Отмечалось, что параллельно с задержанием в городской администрации проводились обыски.