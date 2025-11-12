Вышел первый тизер фильма «Дьявол носит Prada 2»

Ранее в Сети появились фотографии новых образов героев оригинального фильма. Так, для Минды Пристли (Мерил Стрип) стилисты подобрали строгие костюмы. Артистка в одной из сцен картины будет одета в фиолетовую блузу, кожаную юбку ниже колена и бежевый плащ. Легендарную прическу героини первой части фильма решили оставить — все те же короткие волосы, уложенные на один бок.