Вышел первый тизер фильма «Дьявол носит Prada 2»

Компания 20th Century Studios представила на своем YouTube-канале первый тизер к фильму «Дьявол носит Prada 2». Продолжение знаменитой картины выйдет 1 мая 2026 года, ровно через 20 лет после премьеры оригинала.
Сюжет сиквела сосредоточится на Миранде Пристли, которая пытается спасти журнал «Подиум» от закрытия. Для достижения этой цели она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили.
В главных ролях во второй части появятся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также в сиквеле сыграет Леди Гага. Режиссером выступил Дэвид Френкель, создатель оригинального фильма.
Ранее в Сети появились фотографии новых образов героев оригинального фильма. Так, для Минды Пристли (Мерил Стрип) стилисты подобрали строгие костюмы. Артистка в одной из сцен картины будет одета в фиолетовую блузу, кожаную юбку ниже колена и бежевый плащ. Легендарную прическу героини первой части фильма решили оставить — все те же короткие волосы, уложенные на один бок.
В августе стало известно, что Энн Хэтэуэй упала с лестницы на съемках картины. Актриса споткнулась и упала с лестницы на съемочной площадке сиквела известного фильма. Хэтэуэй быстро оправилась после падения, держа в руке половинку пирожного и улыбаясь.