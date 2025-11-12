Ричмонд
В двух округах Тюменской области отремонтировали более 30 километров дорог

Среди них — путь к Михайловскому дому ветеранов.

Ремонт более 30,3 км дорог завершили в Вагайском и Тобольском округах Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

В Вагайском округе в нормативное состояние привели 5 км дороги Вагай — Тукуз и 7,7 км трассы Тобольск — Байгара — Курья. В Тобольском округе работы выполнены на шести объектах. Среди них — участок дороги Полуянова — Шамша протяженностью более 2 км, а также подъезды к поселкам Сузгун, Ингаир, Надцы, селу Ворогушино и к Михайловскому дому ветеранов.

Всего в этом году в регионе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновили 77 объектов общей протяженностью более 288 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.