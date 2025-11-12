В двух округах Тюменской области отремонтировали более 30 километров дорог

В Вагайском округе в нормативное состояние привели 5 км дороги Вагай — Тукуз и 7,7 км трассы Тобольск — Байгара — Курья. В Тобольском округе работы выполнены на шести объектах. Среди них — участок дороги Полуянова — Шамша протяженностью более 2 км, а также подъезды к поселкам Сузгун, Ингаир, Надцы, селу Ворогушино и к Михайловскому дому ветеранов.