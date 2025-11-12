В возрасте 100 лет умер известный советский поэт Поэль Карп

Известный советский поэт Поэль Карп скончался 11 ноября в Лондоне в возрасте 100 лет. Об этом сообщил историк Николай Подосокорский.
Поэт, публицист и переводчик родился в 1925 году в Киеве, детство провел в Крыму и Москве. В 1949 году окончил исторический факультет МГУ и переехал в Ленинград. Карп был членом Союза писателей СССР и Союза театральных деятелей, кандидатом искусствоведения.
За свою карьеру он опубликовал тридцать книг и сотни статей о балете. Карп переводил Шекспира, Гёте, Андерсена и других классиков. С 1971 года публиковал собственные стихи.
Его дочь Мария Карп стала известной переводчицей и биографом Оруэлла, финалистом премии Фонда братьев Стругацких.