Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В возрасте 100 лет умер известный советский поэт Поэль Карп

Известный советский поэт Поэль Карп скончался 11 ноября в Лондоне в возрасте 100 лет.

Известный советский поэт Поэль Карп скончался 11 ноября в Лондоне в возрасте 100 лет. Об этом сообщил историк Николай Подосокорский.

Поэт, публицист и переводчик родился в 1925 году в Киеве, детство провел в Крыму и Москве. В 1949 году окончил исторический факультет МГУ и переехал в Ленинград. Карп был членом Союза писателей СССР и Союза театральных деятелей, кандидатом искусствоведения.

За свою карьеру он опубликовал тридцать книг и сотни статей о балете. Карп переводил Шекспира, Гёте, Андерсена и других классиков. С 1971 года публиковал собственные стихи.

Его дочь Мария Карп стала известной переводчицей и биографом Оруэлла, финалистом премии Фонда братьев Стругацких.