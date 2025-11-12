В возрасте 100 лет умер известный советский поэт Поэль Карп

Поэт, публицист и переводчик родился в 1925 году в Киеве, детство провел в Крыму и Москве. В 1949 году окончил исторический факультет МГУ и переехал в Ленинград. Карп был членом Союза писателей СССР и Союза театральных деятелей, кандидатом искусствоведения.