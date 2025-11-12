В Кузбассе открыли три медицинских учреждения

Три обновленные медицинские организации открыли в Кузбассе в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
После капитального ремонта прием пациентов возобновила поликлиника в Промышленновском районе Кемерова, новую врачебную амбулаторию открыли в селе Усть-Серта Чебулинского округа, и фельдшерский здравпункт заработал в поселке Яшкинском.
«Нацпроект решает одну из важнейших задач, поставленных перед системой здравоохранения страны Президентом Владимиром Путиным, — создание равных возможностей для доступной медицины жителям как крупных, так и отдаленных населенных пунктов. С открытием трех медорганизаций качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях теперь получают более 8 тысяч жителей отдаленных поселков Кузбасса. С начала года капитальный ремонт проведен в 13 подразделениях кузбасских больниц, еще в 18 работы завершатся до конца года», — рассказал глава региона Илья Середюк.
В поликлинике Кемерова заменили коммуникации и сантехнику, обновили полы, смонтировали стойку регистратуры, а также закупили современную мебель и оргтехнику. В новых сельских медпунктах местные жители смогут получать неотложную помощь и проходить профилактические осмотры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.