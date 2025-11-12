В Кузбассе открыли три медицинских учреждения

«Нацпроект решает одну из важнейших задач, поставленных перед системой здравоохранения страны Президентом Владимиром Путиным, — создание равных возможностей для доступной медицины жителям как крупных, так и отдаленных населенных пунктов. С открытием трех медорганизаций качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях теперь получают более 8 тысяч жителей отдаленных поселков Кузбасса. С начала года капитальный ремонт проведен в 13 подразделениях кузбасских больниц, еще в 18 работы завершатся до конца года», — рассказал глава региона Илья Середюк.