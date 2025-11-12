Генеалогическое древо Андрея Макаенка планируют создать в его родной школе

Сегодня в школе торжественно отметили 105 лет со дня рождения известного драматурга Андрея Макаенка. Здесь он учился, а затем и сам некоторое время преподавал. «Для нас важно сохранить память о нашем земляке. Именно отсюда, из этих мест, родом сюжеты и образы многих его пьес, которые увидели сотни тысяч зрителей на сцене разных театров», — подчеркивает директор Журавичской средней школы имени А. Е. Макаенка Людмила Борутенко.