Генеалогическое древо Андрея Макаенка планируют создать в его родной школе

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Генеалогическое древо семьи Андрея Макаенка планируют создать в его родной школе в Рогачевском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в Журавичской средней школе имени А. Е. Макаенка.
«Его пьесы стали глотком свежего воздуха». Об Андрее Макаенке вспоминали на малой родине Мастер сатирической драматургии. К 105-летию со дня рождения Андрея Макаенка.
Сегодня в школе торжественно отметили 105 лет со дня рождения известного драматурга Андрея Макаенка. Здесь он учился, а затем и сам некоторое время преподавал. «Для нас важно сохранить память о нашем земляке. Именно отсюда, из этих мест, родом сюжеты и образы многих его пьес, которые увидели сотни тысяч зрителей на сцене разных театров», — подчеркивает директор Журавичской средней школы имени А. Е. Макаенка Людмила Борутенко.
Впрочем, и сами Журавичи, благодаря начинаниям талантливого земляка, стали небольшим театральным центром притяжения. Почти 15 лет в школе существует фестивальная традиция. «Мы проводим фестиваль “У гасцях у Лявонiхi”. К нам приезжают ребята из разных школ, чтобы оживить на сцене пьесы белорусских авторов. А наши учащиеся никогда не отступают от традиции и всегда представляют постановки по пьесам Андрея Егоровича», — рассказала руководитель.
Очень хорошие отношения сложились с родными и близкими прославленного земляка: всегда на связи с большой и дружной семьей.
«На столетие со дня рождения Андрея Макаенка приезжала вся семья, включая дочь Аллу Андреевну и внучку Дарью. Тогда и прозвучала идея создать генеалогическое древо семьи Макаенка. Конечно, все откликнулись. Сейчас идет большая совместная работа. Родственники собирают семейные истории, в ближайшее время они будут в нашем распоряжении. Думаем, как наилучшим образом воплотить эту идею. Генеалогическое древо станет украшением школьного литературного музея имени А. Е. Макаенка, где также планируем обновить интерьер», — поделилась планами Людмила Борутенко, подчеркнув, что местный райисполком всегда поддерживает инициативы.
Еще одна творческая задача с воплощением на технической платформе — возобновить виртуальный музей в честь драматурга на школьном сайте.
«Конечно, со своей стороны мы также делаем все возможное, чтобы имя Андрея Макаенка звучало, чтобы его творчество жило как можно дольше», — заверила директор школы.
Белорусский советский драматург, сценарист Андрей Егорович Макаенок родился 12 ноября 1920 года в деревне Борхов (ныне Рогачевский район). Звания «Народный писатель БССР» удостоен в 1977 году. В историю белорусской литературы он вошел как мастер острой сатиры в драматургии. -0-
Фото Сергея Холодилина.