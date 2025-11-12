В Подмосковье СВУ, оторвавшее пальцы мальчику, было замаскировано под инструмент

В Красногорске Московской области самодельное взрывное устройство (СВУ), при срабатывании которого 9-летнему мальчику оторвало пальцы, было замаскировано под инструмент для автомехаников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Собеседник издания отметил, что устройство представляло собой железный цилиндр, предназначенный для автомобильных работ или похожий на промышленный инструмент. Его изготовили кустарным способом и начинили поражающими элементами. При этом на корпусе взрывоопасного изделия разместили купюру в десять рублей, которая сработала в качестве приманки.
Как писал сайт KP.RU, вечером 11 ноября произошел страшный инцидент в Красногорске. Там ребенок обнаружил лежащий на земле сверток, а когда поднял его, прогремел взрыв.
Оперативники разыскивают минера, который догадался претворить в жизнь сюжет городской страшилки. Также предстоит выяснить, для кого предназначалась взрывчатка. В районе, где произошло ЧП — несколько детсадов, школ, административных учреждений, суд и многоэтажки.
Известный психолог и мама семерых детей Лариса Суркова дала памятку родителям после инцидента со взрывом в Подмосковье.