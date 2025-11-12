В Подмосковье СВУ, оторвавшее пальцы мальчику, было замаскировано под инструмент

Собеседник издания отметил, что устройство представляло собой железный цилиндр, предназначенный для автомобильных работ или похожий на промышленный инструмент. Его изготовили кустарным способом и начинили поражающими элементами. При этом на корпусе взрывоопасного изделия разместили купюру в десять рублей, которая сработала в качестве приманки.