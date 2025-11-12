В Тюменской области запустят новогодний конкурс для «серебряных» волонтеров

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации Тюменской области с 20 ноября по 29 декабря проведет ежегодный конкурс «Серебряный волонтер — Дед Мороз (Снегурочка) года», сообщили в учреждении. Акция соответствует задачам национального проекта «Семья».
Активисты старше 55 лет смогут проявить себя в разных направлениях, среди которых — создание поздравительных видео, изготовление костюмов из подручных материалов, демонстрация знаний о культурных традициях.
«Целеустремленность наших участников заряжает и вдохновляет. Они привносят в конкурс не только опыт, но и особую глубину взгляда, спокойную уверенность и умение видеть главное. Их открытость и готовность к диалогу — лучшая мотивация для молодых, наглядно демонстрирующая, что настоящий успех строится на преемственности и уважении», — отметили создатели проекта.
Участникам конкурса нужно до 23 декабря в образах Деда Мороза и (или) Снегурочки поздравить как можно больше жителей региона, запечатлев лучшие моменты на фото или видео и прислать их на электронную почту: adgir-press@obl72.ru. Экспертное жюри определит лучших в номинациях: «Самое креативное поздравление от Дедушки Мороза (Снегурочки)», «Самый щедрый Дед Мороз (Снегурочка)», «Самый оригинальный костюм Деда Мороза (Снегурочки)» и «Семейные волонтеры — Дед Мороз + Снегурочка».
С подробными условиями и требованиями к работам можно ознакомиться по ссылке. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря и опубликованы на сайте областного портала «Старшее поколение». Победителей ждут дипломы и памятные призы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.