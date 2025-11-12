В Тюменской области запустят новогодний конкурс для «серебряных» волонтеров

Участникам конкурса нужно до 23 декабря в образах Деда Мороза и (или) Снегурочки поздравить как можно больше жителей региона, запечатлев лучшие моменты на фото или видео и прислать их на электронную почту: adgir-press@obl72.ru. Экспертное жюри определит лучших в номинациях: «Самое креативное поздравление от Дедушки Мороза (Снегурочки)», «Самый щедрый Дед Мороз (Снегурочка)», «Самый оригинальный костюм Деда Мороза (Снегурочки)» и «Семейные волонтеры — Дед Мороз + Снегурочка».