«Регнум»: Получившая отказ от школы девочка из Латвии набрала 18 из 20 баллов

Издание «Регнум» опубликовало заключение апелляционной комиссии, касающееся результатов тестирования русской девочки из Латвии, которая не была зачислена в школу. Из документа следует, что девочка набрала 18 баллов из возможных 20, успешно справившись с 90% заданий при поступлении. Единственный балл был снят за выполнение заданий, связанных с созданием монологов и пониманием прослушанного текста.