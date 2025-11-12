«Регнум»: Получившая отказ от школы девочка из Латвии набрала 18 из 20 баллов

Издание «Регнум» опубликовало заключение апелляционной комиссии, касающееся результатов тестирования русской девочки из Латвии, которая не была зачислена в школу. Из документа следует, что девочка набрала 18 баллов из возможных 20, успешно справившись с 90% заданий при поступлении. Единственный балл был снят за выполнение заданий, связанных с созданием монологов и пониманием прослушанного текста.
Документ был составлен и подписан 5 ноября 2025 года. Апелляционная комиссия удовлетворила жалобу на первоначальные результаты тестирования. Однако на данный момент девочка не зачислена в школу, так как ей необходимо дождаться решения о наличии свободных мест.
Департамент образования и науки Москвы прокомментировал ситуацию. В сообщении, предоставленном «Ленте.ру», говорится: «В ходе апелляционной комиссии эксперты пересмотрели итоги работы девочки и коллегиально приняли решение увеличить результат на один балл. Таким образом, был достигнут минимальный порог, и ребенок будет зачислен в одну из московских школ в соответствии с законодательством».
