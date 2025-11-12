Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ

Ранее Life.ru сообщал, что Путин объявил официальную благодарность телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за их профессиональные достижения. В числе награждённых благодарностью президента оказался и телеведущий Александр Гордон, который ведет программу «Мужское / Женское».