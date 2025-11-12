Нарколог оценил эффективность полного запрета алкоголя в Новый год

Сараев указал на опасность роста неконтролируемой продажи суррогатного алкоголя в случае введения жестких ограничений. По его мнению, это может привести к массовым отравлениям и увеличению стоимости нелегального спиртного. Нарколог также отметил, что существующие региональные нормы, ограничивающие время продажи алкоголя, являются сбалансированной мерой. Они позволяют снизить доступность спиртного без создания почвы для развития черного рынка.