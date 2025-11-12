Роскосмос проведёт спецрейс для наблюдения Геминид

Роскосмос организует специальный авиарейс для наблюдения метеорного потока Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года. Участники проекта смогут увидеть астрономическое явление с высоты 10 тысяч метров, где не мешают городская засветка и облачность. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.