Туристку, оставившую 4-летнюю дочь отеле Бангкока, задержали во Владивостоке

Ребенка временно разместили в детском доме.
Во Владивостоке задержали туристку, которая оставила четырехлетнюю дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке. Женщину депортировали из Таиланда, сейчас она находится в отделении полиции.
«Туристку, оставившую свою дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке, задержали в аэропорту Владивостока и отправили в МВД. Власти Таиланда депортировали женщину за оставление ребенка в опасности», — сообщает ТАСС.
Отмечается, что девочку временно поместили в детский дом, после чего бабушка увезла ее на родину. В настоящее время мать девочки находится в отделении полиции, ведутся проверочные мероприятия, рассматривается возможность инициирования уголовного производства.