Впервые в истории американский чарт Billboard возглавила сочинённая ИИ песня

Пока ИИ покоряет музыкальные чарты, в Казахстане искусственный интеллект получил уже не творческую, а реальную власть — место в совете директоров крупнейшего фонда. Нейросеть с названием SKAI стал полноправным членом совета директоров казахстанского государственного фонда «Самрук-Казына». СМИ пишут, что система обладает правом голоса и будет анализировать документацию и решения руководства. Глава компании назвал внедрение искусственного интеллекта на эту должность «квантовым скачком».