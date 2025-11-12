Врач Марянян назвала безопасную норму кофе в день

Врач-гинеколог «СМ-Клиники» Зара Марянян рассказала о безопасной суточной норме кофе. По ее словам, взрослому человеку следует выпивать не более 400 мг этого напитка в день.
— При этом у подростков и пожилых людей безопасная доза рассчитывается несколько иначе. Для детей и подростков — 2,5 мг на килограмм веса в день. А большинство пожилых людей при низком сердечно-сосудистом риске хорошо переносят только одну чашку кофе в день, — сообщила врач.
Марянян отметила, что беременным женщинам следует ограничить потребление кофеина до 250 мг в сутки, так как во время беременности значительно снижается скорость его усвоения, передает «Газета.Ru».
Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик поделилась с россиянами рекомендациями по поводу употребления кофе. Эксперт рассказала, после какого времени бодрящий напиток лучше уже не пить.
Традиция пить чашку кофе с утра, которую соблюдают очень многие, может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
Кроме того, кофеин может помешать усвоению препаратов для лечения некоторых заболеваний. Фармацевт Дипа Камдар рассказала, какие лекарства нельзя сочетать с кофе.